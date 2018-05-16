Среда, 16 Мая 2018 17:59

АрмИнфо. Комитет по внешним отношениям Европарламента одобрил Соглашение о всеобъемлющем и глубоком партнерстве между Арменией и Евросоюзом, тем самым открытая возможность для более активного взаимодействия в различных сферах.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян на своей страничке в Facebook в этой связи написал: "Мы приветствуем решение Комиссии по внешним вопросам Европарламента".

Отметим, что соглашение было подписано в ноябре 2017 года, его ратифицировали уже прибалтийские страны. По словам главы комиссии по внешним вопросам парламента Армении Армена Ашотяна, процесс ратификации будет завершен до конца текущего года.