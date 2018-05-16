Среда, 16 Мая 2018 17:44

АрмИнфо. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с вступлением в должность премьер-министра, пожелав всяческих успехов в его ответственном деле. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В поздравлении он выразил уверенность в том, что исторически традиционные связи между обоими народами будут и далее укрепляться, основываясь на общих ценностях, уважении и доверии. Он также выразил готовность развивать всестороннее сотрудничество с Арменией, в том числе, в экономике, торговле, культуре и образовании.