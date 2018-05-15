Вторник, 15 Мая 2018 22:21

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 мая представил аппарату правительства первого вице-премьера Арарата Мирзояна, вице-премьеров Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна.

Глава правительства поздравил вице-премьеров с включением в состав правительства и пожелал им успехов. "Нам предстоит проделать важную работу, мы должны оправдать надежды граждан Армении и армянского народа, мы не должны забывать, что мы здесь по решению народа, и уйдём отсюда опять же по его решению. Вот наши представления о начале и конце нашей деятельности. В этом промежутке мы должны служить гражданам РА и армянскому народу. Деятельность правительства будет осуществляться по следующей логике: нужно предпринять эффективные шаги, и если мы убеждены в правильности какого-либо шага, учитывая существующие доводы, то должны их разделять с общественностью и суметь их убедить в том же, в чём сами уверены", - сказал Никол Пашинян. Он добавил, что это должно быть стилем работы правительства, что вытекает из правил демократии. По словам премьер-министра, гражданин РА должен чувствовать, что он является самым важным источником принятия решений.

Одновременно, Никол Пашинян подчеркнул, что исполнительная власть не должна идти путём популизма, а осуществляя все действия, обладать мандатом граждан. <Они должны быть уверены, что мы делаем максимально эффективные шаги. Самыми важными факторами в организации этого процесса являются вице-премьеры, и я желаю вам успеха в вашей деятельности. Мы должны сделать максимум возможного, чтобы лучший потенциал Армении и Диаспоры сплотился вокруг нашего правительства. Критерием оценки должен быть профессионализм и преданность работе. Думаю, что мы будем руководствоваться следующим принципом: те, кто будет соответствовать этим критериям, продолжат работать. Каждый, кто покажет результативность своей работы и захочет работать, конечно. будем благодарны, чтобы он продолжал свою службу Республике Армения и народу>, - отметил Никол Пашинян, выразив благодарность также бывшим вице-премьерам за проделанную работу.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян выразил благодарность главе правительства за доверие и подчеркнул, что разделяет представленные премьер-министром подходы и принципы. <Думаю, задача поставлена довольно чётко, и присутствующие и общественность чётко осознают, что мы живём в новой Армении, что проведена чёткая линия. Все мы знаем, от чего нам нужно освободиться, и мы очень чёткими и решительными шагами будем идти в этом направлении>, - отметил Арарат Мирзоян. Первый вице-премьер выразил надежду, что все представители государственного аппарата, в том числе аппарата правительства, чётко осознают стоящую перед ним задачу.

Вице-премьер Тигран Авинян выразил уверенность, что результатом основной деятельности нового правительства будут реальные изменения, которых ждут. <Думаю, те изменения, которые будет осуществлять это правительство, будут беспрецедентными для Республики Армения. Я ожидаю, что в короткий период мы будем иметь в системе управления серьёзнейшее изменения>, - сказал Тигран Авинян, выразив уверенность, что правительство достигнет серьёзных результатов.

Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул важность слаженной работы и выполнения важнейших программ ради повышения уровня благосостояния народа.