Вторник, 15 Мая 2018 22:20

АрмИнфо. 15 мая премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Министерство по чрезвычайным ситуациям, где представил аппарату ведомства нового министра МЧС Грачья Ростомяна.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, выразив признательность за проделанные ранее работы, Никол Пашинян в своем выступлении коснулся приоритетов деятельности Министерства - гражданской обороны, усиления противоградовых систем и систем сейсмической защиты. "Необходимо зафиксировать, что за последние годы в данной сфере проделана большая работа, и есть надежда, что правительство и я, как премьер- министр, сделаем все от нас зависящее для обеспечения достойного продолжения. Мы ни на секунду не должны забывать, что находимся в очень сложном регионе, и, по сути, находимся в противостоянии, в связи с чем система гражданской обороны должны быть на высоком уровне", - отметил премьер-министр РА.

В свою очередь, новоназначенный министр МЧС, выразив признательность за оказанное доверие, заверил, что возглавляемое им ведомство сделает все возможное для того, чтобы приумножить положительные эмоции в армянском обществе, чтобы люди ощутили на себе непосредственное и человеческое отношение со стороны властей.