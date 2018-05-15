Вторник, 15 Мая 2018 19:10

АрмИнфо. Армения считается одной из редких регионов мира, богатой биоразнообразием. Об этом 15 мая, принимая референта по вопросам Армении Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йоханнеса Допфелина и посла ФРГ в РА Матиаса Кислера, заявил новоназначенный министр охраны природы Эрик Григорян.

Министр, выразив признательность правительству ФРГ за сотрудничество и оказываемое содействие, отметил, что Армения осуществляет комплекс мероприятий, направленных на поддержание биоразнообразия. Он также проинформировал о реализуемых и перспективных программах в сфере лесного хозяйства, подчеркнув, что данное направление является приоритетным для Министерства охраны природы РА. Григорян выразил надежду на увеличение объемов содействия со стороны правительства ФРГ сфере охраны природы.

В ходе встречи посол ФРГ в РА Матиас Кислер, поздравив Григоряна с назначением на пост министра, заявил о готовности правительства Германии увеличить объемы содействия Армении.

В свою очередь, референт по вопросам Армении Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йоханнес Допфелин также заявил о намерениях правительства ФРГ нарастить объемы содействия Армении, в частности, на сферу лесного хозяйства.

Ранее АрмИнфо сообщало о согласии немецкого банка KfW предоставить Армении грант в 23 млн евро на развитие биоразнообразия и лесного хозяйства. Никогда ранее KfW не предоставлял столь крупномасштабного экологического гранта.