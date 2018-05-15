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АрмИнфо. Армения считается одной из редких регионов мира, богатой биоразнообразием. Об этом 15 мая, принимая референта по вопросам Армении Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йоханнеса Допфелина и посла ФРГ в РА Матиаса Кислера, заявил новоназначенный министр охраны природы Эрик Григорян.
Министр, выразив признательность правительству ФРГ за сотрудничество и оказываемое содействие, отметил, что Армения осуществляет комплекс мероприятий, направленных на поддержание биоразнообразия. Он также проинформировал о реализуемых и перспективных программах в сфере лесного хозяйства, подчеркнув, что данное направление является приоритетным для Министерства охраны природы РА. Григорян выразил надежду на увеличение объемов содействия со стороны правительства ФРГ сфере охраны природы.
В ходе встречи посол ФРГ в РА Матиас Кислер, поздравив Григоряна с назначением на пост министра, заявил о готовности правительства Германии увеличить объемы содействия Армении.
В свою очередь, референт по вопросам Армении Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йоханнес Допфелин также заявил о намерениях правительства ФРГ нарастить объемы содействия Армении, в частности, на сферу лесного хозяйства.
Ранее АрмИнфо сообщало о согласии немецкого банка KfW предоставить Армении грант в 23 млн евро на развитие биоразнообразия и лесного хозяйства. Никогда ранее KfW не предоставлял столь крупномасштабного экологического гранта.
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|Пашинян о встрече с Путиным: это была очень эффективная встреча
|Решением премьер-министра Армении ряд чиновников освобождены от должностей
|Президент Армении встретился с бывшими сотрудниками завода "Наирит"
|Шармазанов: Пашинян в Сочи вновь удостоверился в верности политического курса Саргсяна и безальтернативности членства Армении в ЕАЭС
|Артур Давтян: Расследование уголовного дела, по которому были задержаны депутаты парламента, продолжается
|Пашинян: От нашей позиции по ряду внешнеполитических вопросов зависит безопасность и международный авториет Армении
|Пашинян: Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся в 2018 году
|Генпрокурор: В 2017 году ходатайства в суд об аресте снизилось на 15-17%
|Артур Давтян: В 2017 году было зафиксировано 1663 случая взяточничества
|Генпрокурор Армении не согласился с начальником Полиции в том, что акции протеста в Ереване были законными
|Никол Пашинян не опасается реванша Республиканской партии Армении
|Никол Пашинян в Сочи получил разъяснения по всем интересующим его вопросам
|Артур Давтян: Депутаты Парламента были задержаны за организацию и проведение незаконных собраний
|Баблоян: Демократический Арцах никогда не сможет стать частью авторитарного Азербайджана
|В Париже проходит встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ
|Артур Давтян: Я не собираюсь подавать в отставку
|Никол Пашинян уволил главу СПИСА
|Новый глава Минздрава Армении обещает обратиться к вопросам налогообложения стоматологических услуг и присвоения категории инвалидности
|Министерство охраны природы Армении формирует банк экспертов в области экологии
|Новый министр труда и по социальным вопросам Армении обещает быть безжалостной к проявлениям коррупции в сфере
|Артур Егиазарян: Требования народа Армении всегда являлись для партии АРФ "Дашнакцутюн" первоочередными
|Братья Сержа Саргсяна под "прицелом" ФБР?
|АРФ "Дашнакцутюн": Мы не согласны с премьером"
|Tяжело раненого противником военнослужащего Шамхала Петросяна перевозят на лечение в Ереван
|Осипян: Полиция Армении обладала достаточными возможностями для разгона протестных митингов вне зависимости от числа их участников
|Ашотян и Дол обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Компания "Лидиан" продолжит развивать в Армении культуру безопасности
|На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана состоится мониторинг ОБСЕ
|Армяне заселяют оккупированные территории сирийскими беженцами Э.Мамедъяров
|Пашиян представил подходы Армении по вопросу взаимодействия с ЕАЭС
|Эрдоган ожидает от руководства Армении разумного подхода и здравомыслия
|Молдова получила статус государства-наблюдателя в в Евразийском экономическом союзе
|Пашиян и Жээнбеков подчеркнули приверженность развивать армяно-киргизские отношения
|Посол Великобритании и зампредседателя АНК обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Beeline запустил на своем сайте новый раздел для корпоративных клиентов
|Второй президент Армении обвинил первого в цинизме
|Серж Танкян: Новый премьер может провести в стране множество реформ, что станет новым стартом для Армении
|СНБ Армении предъявила обвинение шестерым жителям Бангладеша по факту незаконного пересечения армяно-азербайджанской госграницы
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|Шармазанов своему шведскому коллеге: Арцахский вопрос - не территориальный спор, а борьба за самоопределение и свободу
|Минздрав Армении планирует на год отсрочить исполнение решения о рецептурном отпуске лекарств
|При инициативе Конверс Банка в Ереване состоялся весенний забег
|Пашинян убежден: отношения между Арменией и Беларусью всегда будут на высоком уровне
|Президент Беларуси премьеру Армении: Вообще, вы молодцы
|Виген Саркисян отвечает Левону Тер-Петросяну: Подходы первого президента по карабахскому вопросу известны, известно также отношение общества к ним
|Артак Ананян назначен временно исполняющим обязанности Председателя Правления Ардшинбанка
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|Лукашенко: В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем
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