Вторник, 15 Мая 2018 18:25

АрмИнфо.Никол Пашинян продолжает получать поздравления из-за рубежа в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, Пашиняна поздравил его французский коллега Эдуард Филипп. "Между Францией и Арменией сложились взаимоотношения исключительного содержания, которые опираются на исторические связи и исключительные политические отношения. Сегодня, как никогда Франция находится рядом с Арменией в процессе построения правового государства и реализации реформ. Как вы знаете, Франция в рамках Минской группы ОБСЕ привержена нахождению путей разрешения нагорно-карабахского конфликта посредством мирных переговоров. Франция продолжит усилия по нахождению решения проблемы", - говорится в послании французского премьера.

Коснувшись подписания между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, Филипп напомнил, что серьезный вклад в подписание данного соглашения внесла Франция. При этом он заметил, что документ вносит новую динамику в отношения и выразил надежду, что это проявится в динамике торгово- экономических и инвестиционных взаимодействий между Арменией и Францией. Он также коснулся предстоявшего в октябре текущего года саммита Франкофонии в Ереване и заметил, что это исключительная возможность как для углубления отношений между двумя странами, так и повышения позиций французского языка в РА. Филипп заверил, что Франция поддержит Армению по вопросу надлежащего проведения саммита МОФ.

Пашиняна также поздравил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который в своем поздравительном послании констатировал, что последние события в Армении продемонстрировали сильный демократический дух армянского народа. "Убежден, что несмотря на наличие множества вызовов, Ваше пребывание на этом посту будет способствовать мирному и свободному развитию страны. Хочу Вас заверить, что Чехия готова содействовать всем усилиям Армении касательно демократических принципов и институтов, поддержать процесс реформ. Мы особенно ожидаем взаимодействия в рамках реализации рамочного соглашения Армения-ЕС", - отметил чешский премьер.

В тот же день Пашинян получил поздравления от председателя правительства Испании Мариано Рахоя. "Верю, что в ходе вашего пребывания на этом посту отношения между Арменией и Испанией продолжат укрепляться в том же духе. Можете быть уверены, что в лице Испании вы имеете соратника по вопросу укрепления отношений Армения-ЕС", - говорится в поздравлении Рахоя.