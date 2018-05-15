Вторник, 15 Мая 2018 18:24

АрмИнфо.Если власти и оппозиция сумеют наладить эффективное взаимодействие во благо страны, то необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов отпадет. Такое мнение в беседе с журналистами выразил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, республиканец Геворг Костанян.

Если же, подчеркнул он, между правительством Никола Пашиняна и парламентским большинством в лице Республиканской партии начнется противодействие, то тогда возникнет необходимость в досрочных выборах. При этом республиканец выразил уверенность в том, что между правительством и парламентским большинством не возникнет противоречий, поскольку две ветви власти должны действовать "во имя идеи".

Меж тем, Никол Пашинян сегодня в беседе с журналистами не исключил возможности проведения досрочных парламентских выборов уже в 2018 году.