Вторник, 15 Мая 2018 17:45

АрмИнфо. Beeline объявляет о запуске специальной акции по продаже смартфонов iPhone, в рамках которой до 30 июня телефоны Apple iPhone можно купить в рассрочку и вместо процентов платить только за связь.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках предложения клиенты подключаются к тарифному плану <Смарт> и первые два месяца освобождаются от абонентской платы. В рамках акции можно приобрести все последние модели телефонов Apple iPhone, от iPhone 6s до iPhone

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<Телефоны компании Apple пользуются очень большой популярностью среди наших клиентов, и ежедневно мы слышим пожелания сделать смартфоны этой именитой компании доступнее. Сегодня мы рады сообщить, что можем предложить смартфоны iPhone в рамках уже полюбившийся нашим клиентам акции, когда, купив в Beeline телефон, клиент вместо процентов оплачивает свою связь. Более того, первые два месяца абонентскую плату мы берем на себя>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".