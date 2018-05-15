Вторник, 15 Мая 2018 17:04

АрмИнфо.Премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС поднят вопрос продажи оружия Азербайджану. Об этом заявил Никол Пашинян в беседе с журналистами 15 мая, отметив, что реакция президента Беларуси была "хорошей, нормальной"

По словам премьера, все возможные и интересующие армянскую сторону вопросы были подняты в ходе встреч на полях саммита.

Напомним, что 14 мая на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко заявил, что в отношениях Беларуси и Армении нет, и не будет проблем. "Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить. Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы", - отметил Александр Лукашенко.