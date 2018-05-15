Вторник, 15 Мая 2018 17:00

АрмИнфо.В ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина 14 мая в рамках очередного заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Сочи был обсужден самый широкий круг вопросов. Об этом заявил Никол Пашинян 15 мая в беседе с журналистами.

"Я бы не хотел в этом формате, так сказать, на ногах, подводить какие-то итоги. Но отмечу, что был обсужден самый широкий круг вопросов, это была очень эффективная встреча>, - заявил армянский премьер.

Отвечая на вопрос о том, был ли затронут нагорно-карабахский конфликт и перспектива возврата Арцаха за стол переговоров. "Состоялось общее обсуждение, мы не очень конкретизировали", - указал он.