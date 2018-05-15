Вторник, 15 Мая 2018 16:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал приказы об освобождении от должностей ряда чиновников. В частности, как сообщает пресс-служба правительства, решением премьер-министра Армении Никола Пашияна от 15 мая Андрей Симонян уволен с должности заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армении. Симонян снят с должности на основании собственного заявления.

Шаген Авакян освобожден от должности генерального секретаря Министерства иностранных дел, а Арман Саакян - от должности начальника Управления по управлению госимуществом