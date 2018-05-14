Понедельник, 14 Мая 2018 21:13

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая в Сочи принял участие в заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, в ходе своего приветственного слова Пашинян констатировал, что в Армении произошла мирная смена власти. "Мы уже сформировали новое правительство, программная концепция которого не предусматривает изменения внешнеполитического вектора. Подтверждаю приверженность Армении выполнению всех международных обязательств, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Мы настроены на активное взаимодействие с партнерами по ЕАЭС, исходя из бизнес интересов свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также внедрения привилегированных режимов экономического сотрудничества, регулируемых законодательством Союза", - отметил премьер РА.

При этом Пашинян заметил, что дискурс вокруг ЕАЭС, существующий в армянском обществе обусловлен тем, что решение административных задач, переход к новым регулирующим механизмам, а также наличие разных препятствий пока еще не оправдывают бизнес, ожидания получения конкретных, быстрых и ощутимых результатов, который лежит в основе структуры. "Полагаю, что совместные усилия стран ЕАЭС и последовательность в достижении ежедневных результатов могут сократить масштабы подобных обсуждений. Армения заинтересована в этом и исходит из того, что в первую очередь нужно обеспечить увеличение объемом торгово- экономического сотрудничества, поставить акценты на высокие и новые технологии, на практике обеспечить равные условия для всех экономических субъектов, найти решения тех основных вопросов, которые на прямую влияют на качество жизни. В конце концов, если показатели экономической активности не ощущаются гражданами, то они становятся частью "статистической категории"", - сказал глава армянского правительства.

Вместе с тем он подчеркнул, что армянская сторона готова содействовать принятью всех документов, согласованных на заседании. "По вопросу внешнеполитической деятельности ЕАЭС хотел бы заметить, - продолжил Пашинян, - после долгого согласования положения о статусе наблюдателя, по нашему мнению, полностью исходит из соглашения о Союзе". По его словам, вопрос о внедрении других форматов сотрудничества ЕАЭС с третьими странами следует рассматривать после анализа практической реализации статуса наблюдателя в организации.

При этом Пашиян выразил убеждение, что внедрение макроэкономической политики на 2018-2019 гг и ее активизация в целях восстановления экономического роста, несомненно, будут способствовать достижению национальных приоритетов, в том числе осуществлению шагов по формированию единого рынка услуг.

В заключение армянский премьер выразил надежду, что дальнейшее взаимодействие государств членов ЕАЭС будет направлено на развитее, в частности посредством создания благоприятных условий для предпринимательства и инвестиций, а также повышения уровня жизни граждан.