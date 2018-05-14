"Турция поддерживает все усилия, направленные на достижение прочного мира, развития и процветания на Кавказе и в Средней Азии. Единственной страной, выбивающейся из этой позитивной картины, является Армения. Мы ждем того дня, когда руководство Армении проявит разумный подход и здравомыслие", - сказал Эрдоган в ходе выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House, коснувшись основных направлениях внешней политики Турции, передает Anadolu.

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