Понедельник, 14 Мая 2018 19:22

АрмИнфо. В Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает Кремль, на повестке дня - вопросы сотрудничества в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также предоставление Молдавии статуса страны- наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Заседание совета стартовало в узком составе, затем продолжилось в расширенном.

В ходе заседания в узком составе, российский лидер начал встречу с приветствия премьер- министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. "Ещё раз поздравляю Вас, Никол Воваевич, с избранием на высокий государственный пост. Отмечу, что сегодня у нас весьма насыщенная повестка дня. Предстоит подвести итоги функционирования союза и принять ряд стратегических решений по дальнейшему углублению интеграции. Россия, председательствующая в 2018 году в органах Евразийского экономического союза, предложила развёрнутую программу совместной работы. Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул необходимость продолжить курс на сближение валютно- финансовой и денежно-кредитной политики стран, выстраивания новых, более эффективных транспортных и логистических цепочек. По словам Путина, по многим из этих направлений уже есть серьёзные достижения: растёт внутренний товарооборот и объёмы поставок товаров и услуг в третьи страны, улучшается структура экспорта, расширяется доля продукции с высокой добавленной стоимостью, создаются новые совместные предприятия и запускаются перспективные инвестиционные проекты и как следствие, увеличивается валовой внутренний продукт всех стран - членов союза.

"Важно и далее развивать интеграционные процессы. На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт. Было бы полезно больше внимания уделять сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, образовании, а также в углублении межрегиональных и приграничных связей. Хотел бы отметить, российское председательство всецело нацелено на то, чтобы укреплять наш союз, придать дополнительный импульс сближению экономик стран "пятёрки", а главное - способствовать всеобъемлющему развитию наших государств. В числе вопросов, которые нам предстоит обсудить в узком составе, хотел бы выделить один, на мой взгляд, важный. Речь идёт об утверждении подготовленного Евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при Евразийском союзе. Как понимаю, все члены Высшего Евразийского экономического совета поддерживают данное решение, а значит, как условились ранее, уже сегодня мы можем предоставить статус государства- наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено, и Президент Молдавии Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе", - сказал глава России.

По итогам заседания в узком составе страны члены союза одобрили предоставление Молдове статуса наблюдателя в Организации.