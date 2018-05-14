Понедельник, 14 Мая 2018 19:14

АрмИнфо. Зампредседателя Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян и посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт детально обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении, а также перспективы ее развития.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АНК, Зурабян рассказал о подходах их партии, а также деятельности АНК по установлению долгосрочной демократии в Армении.

Стороны обсудили предстоящие внеочередные парламентские выборы, внесение необходимых изменений в Избирательный кодекс, переход к пропорциональной избирательной системе, исключение использования избирательных взяток и административного ресурса в ходе выборов, а также размежевание системы госуправления и бизнеса.

Собеседники коснулись геополитических аспектов нагорно-карабахского конфликта, а также возможных вызовов при обострении ситуации. Зурабян и Фарнуорт в хаключении обсудили армяно-британские отношения.