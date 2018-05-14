Понедельник, 14 Мая 2018 18:22

АрмИнфо. Beeline запустил на своем сайте для корпоративных клиентов новую вэб-страницу с удобным интерфейсом и широкими возможностями управления - www.b2b.beeline.am

Как сообщает пресс-служба компании, на сайте размещена информация для действующих и потенциальных корпоративных клиентов, в том числе представлены все тарифные пакеты и услуги. В разделе усовершенствована структура личного кабинета, а также внедрены новые удобные инструменты для управления аккаунтом. Кроме того есть возможность онлайн-обслуживания. <Мы постоянно улучшаем способы и инструменты обслуживания наших клиентов и рады предложить корпоративным клиентам такую удобную и современную услугу. Отныне они смогут сэкономить время и регулировать услуги, касающиеся связи, в режиме онлайн, без посещения нашего офиса. Таким образом, любой бизнес может пользоваться наиболее удобными предложениями и тарифными пакетами, поскольку работа с Beeline не только удобна, но и выгодна>,

- отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".