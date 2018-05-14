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АрмИнфо. Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна откликнулся на заявление первого президента РА Левона Тер-Петросяна о том, что именно Кочарян виновен в вытеснении Арцаха их формата переговоров по урегулированию карабахского конфликта.
В заявлении, в частности, отмечается: "Cегодня экс-президент Левон Тер-Петросян в очередной раз выступил с несоответствующим действительности заявлением, в котором обвинил второго президента в вытеснении Арцаха из формата переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта. Руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян неоднократно обращался к этому вопросу и на фактах доказал, что именно Левон Тер-Петросян и его политическая команда были виновны в том, что Арцах остался вне переговорного процесса. Исторические факты свидетельствуют о том, что представители НКР перестали участвовать в переговорах как минимум за год до избрания президентом Роберта Кочаряна. А встречи президентов Армении и Азербайджана и переговоры проводились периодически с 1990 года - параллельно Минскому процессу. Левон Тер- Петросян вел переговоры и с Аязом Муталибовым, и Абульфазом Эльчибеем, и Гейдаром Алиевым. Более того, одновременно проводились интенсивные встречи между представителями двух президентов - Жирайром Липаритяном и Вафа Гулузаде (в 1995-96 годах состоялось 11 подобных встреч)".
В качестве доказательства сказанного офис цитирует заявление Жирайра Липаритяна на лондонской конференции к <Перспективы Закавказья>, опубликованное в номере газеты <Айк> от 25 января 1997 года ("Айк" являлся официальным органом партии "Армянское общенациональное движение", возглавляемой Тер-Петросяном ред.). "Армения больше не будет вести переговоры с Азербайджаном по карабахской проблеме без участия Карабаха". Липаритян также сообщил, что данное решение Армения приняла потому, что, как показал лиссабонский саммит ОБСЕ, Азербайджан пытается использовать двусторонние встречи, чтобы постепенно вытеснить Карабах из переговорного процесса. По его словам, в свое время Армения пошла навстречу и приняла предложение Азербайджана о проведении двусторонних переговоров, чтобы упростить процесс. "Цинизм Тер-Петросяна буквально зашкаливает: он вновь обвиняет второго президента в том, в чем виновен сам",- говорится в заявлении.
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|Второй президент Армении обвинил первого в цинизме
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|Пашинян убежден: отношения между Арменией и Беларусью всегда будут на высоком уровне
|Президент Беларуси премьеру Армении: Вообще, вы молодцы
|Виген Саркисян отвечает Левону Тер-Петросяну: Подходы первого президента по карабахскому вопросу известны, известно также отношение общества к ним
|Артак Ананян назначен временно исполняющим обязанности Председателя Правления Ардшинбанка
|Футболисты лондонского "Арсенала" спели на армянском языке
|Лукашенко: В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем
|Серж Саргсян не обсуждал вопрос введения чрезвычайного положения
|Степанакерт обратился к заявлениям нового премьера Армении по Нагорному Карабаху
|Путин: Россия рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе
|Путин: РФ будет активно работать с Арменией на международной арене
|Новый министр диаспоры Армении: в период правления РПА не было ни одного ведомства, в котором не было бы коррупции
|Степанакерт: Заявления Гасанова о готовности Азербайджана к широкомасштабной войне - в очередной раз демонстрирует истинную сущность Баку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го мая
|Никол Пашинян отметил готовность Армении развивать политические и экономические отношения с Молдовой
|Никол Пашинян в Сочи пообщался с Тиграном Саркисяном за закрытыми дверями
|Перед зданием Генпрокуратуры проходит акция протеста с требованием освобождения группы "Сасна Црер" и отставки генпрокурора
|Аурелиа Григориу: Последние события в Армении особого влияния на конфликт в Нагорном Карабахе не окажут
|С 15 по 18 мая температура воздуха в Армении поднимется на 4-5 градуса
|В Арцахе от пули противника тяжелое ранение получил военнослужащий Шамхал Петросян
|Тер-Петросян ответил Вигену Саркисяну
|В Ереване состоится мировая премьера новой программы ледового шоу Евгения Плющенко
|Ю.Ушаков: Первый контакт президента РФ с премьер-министром Армении важен с той точки зрения того, что лидеры смогут получше узнать друг друга
|М.Саакашвили: События в Армении, где молодежь была в первых рядах борьбы с олигархами, создали большой настрой протеста в Грузии
|Никол Пашинян призвал российских бизнесменов инвестировать в Армению
|Двое граждан Армении пострадали в результате ДТП на трассе Мцхета-Тбилиси
|Премьер-министр РА: В новой программе правительства будут чётко сформированы пути развития Армении и видение этого развития
|Пашинян и Роухани обсудили вопросы углубления отношений между Арменией и Ираном
|Пашинян пригласил в Армению экономиста из США
|Леонтьев написал письмо с извинениями Пашиняну
|В Армении завершено формирование нового правительства
|Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер-министра Армении
|Закир Гасанов: Азербайджан готов к широкомасштабной войне
|Антониу Гутерриш поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер- министра Армении
|Председатель Совета министров Италии поздравил премьер-министра Армении в связи с избранием
|Лена Назарян продолжит свою деятельность в парламенте
|Никол Пашинян с сегодняшнего дня будет жить в правительственном особняке
|Никол Пашинян: в рамках ОДКБ было бы полезно уточнить взаимные обязательства Армении перед партнерами и наоборот
|На минувшей неделе ситуация на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана была относительно стабильная
|Пашинян о своих ожиданиях от саммита ЕАЭС: Еду послушать, познакомиться и что-то предложить
|Гагик Нагапетян назначен помощником президента Армении
|Шарль Азнавур: Я горжусь своей Арменией
|Никол Пашинян: Отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему
|Никол Пашинян представил сотрудникам Министерства обороны новоназначенного главу ведомства
|Суд общей юрисдикции в Ереване отказался освободить под залог 11 членов группы "Сасна црер"
|В "Роснефти" заявили, что высказывания Михаила Леонтьева никак не соотносятся с позицией компании в отношении сотрудничества с Арменией
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