Понедельник, 14 Мая 2018 18:21

АрмИнфо. Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна откликнулся на заявление первого президента РА Левона Тер-Петросяна о том, что именно Кочарян виновен в вытеснении Арцаха их формата переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

В заявлении, в частности, отмечается: "Cегодня экс-президент Левон Тер-Петросян в очередной раз выступил с несоответствующим действительности заявлением, в котором обвинил второго президента в вытеснении Арцаха из формата переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта. Руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян неоднократно обращался к этому вопросу и на фактах доказал, что именно Левон Тер-Петросян и его политическая команда были виновны в том, что Арцах остался вне переговорного процесса. Исторические факты свидетельствуют о том, что представители НКР перестали участвовать в переговорах как минимум за год до избрания президентом Роберта Кочаряна. А встречи президентов Армении и Азербайджана и переговоры проводились периодически с 1990 года - параллельно Минскому процессу. Левон Тер- Петросян вел переговоры и с Аязом Муталибовым, и Абульфазом Эльчибеем, и Гейдаром Алиевым. Более того, одновременно проводились интенсивные встречи между представителями двух президентов - Жирайром Липаритяном и Вафа Гулузаде (в 1995-96 годах состоялось 11 подобных встреч)".

В качестве доказательства сказанного офис цитирует заявление Жирайра Липаритяна на лондонской конференции к <Перспективы Закавказья>, опубликованное в номере газеты <Айк> от 25 января 1997 года ("Айк" являлся официальным органом партии "Армянское общенациональное движение", возглавляемой Тер-Петросяном ред.). "Армения больше не будет вести переговоры с Азербайджаном по карабахской проблеме без участия Карабаха". Липаритян также сообщил, что данное решение Армения приняла потому, что, как показал лиссабонский саммит ОБСЕ, Азербайджан пытается использовать двусторонние встречи, чтобы постепенно вытеснить Карабах из переговорного процесса. По его словам, в свое время Армения пошла навстречу и приняла предложение Азербайджана о проведении двусторонних переговоров, чтобы упростить процесс. "Цинизм Тер-Петросяна буквально зашкаливает: он вновь обвиняет второго президента в том, в чем виновен сам",- говорится в заявлении.