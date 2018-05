Понедельник, 14 Мая 2018 18:09

АрмИнфо. Мы - артисты встаем на защиту справедливости и прав человека не только в США, но и в Армении. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил американский рок-музыкант армянского происхождения, вокалист группы "System of the Down" Серж Танкян, комментируя "бархатную революцию" в Армении.

Танкян отметил, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян может провести в стране, множество реформ, что станет новым стартом для республики. Также певец заявил, что он как артист всегда верил в то, что должен говорить правду вне зависимости от точки зрения других.