Понедельник, 14 Мая 2018 18:08

АрмИнфо. По факту незаконного пересечения армяно-азербайджанской госграницы шестерым жителям Бангладеша предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Согласно информации, еще 8 мая министерство обороны Армении распространило сообщение о том, что при пересечении армяно-азербайджанской границы были задержаны 6 граждан Бангладеша, которые сдались Службе органам нацбезопасности. Согласно предварительным данным, полученным в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении СНБ, 8-го мая после полуночи шестеро граждан Бангладеша пересекли армяно-азербайджанскую (Нахиджеван) границу на участке, прилегающем к боевой позиции воинской части Министерства обороны Армении, после чего были пойманы военнослужащими МО, несшими дежурство. "Указанные лица, дав показания, заявили, что в поисках работы намеревались попасть в Турцию через территорию Ирана, однако, заблудившись, случайно оказались в Армении", - говорится в заявлении. Шестерым жителям Бангладеша предъявлено обвинение по признакам части 2-й статьи 329-й (незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Армении, в их отношении в качестве меры пресечения избран арест. "Предпринимаются оперативно-розыскные и следственные действия для установления личностей этих людей и проверки достоверности их показаний, истинных мотивов нарушения границ, а также их связи с радикальными и террористическими группировками. Ведется следствие",- сообщает пресс-служба СНБ.