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 Понедельник, 14 Мая 2018 18:07
Марианна Мкртчян

Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении

Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении

АрмИнфо.  Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту министра иностранных дел Армении.

В своем "последнем" обращении к армянскому обществу, Налбандян заверил, что за прошедшие годы был зафиксирован ряд важных достижений и выразил уверенность, что в будущем удастся  воплотить в жизнь то, что еще не реализовано. Он также заверил, что за годы независимости удалось сформировать жизнеспособную структуру, которая с честью сегодня выполняет поставленные перед ней задачи. "В одном из важнейших приоритетов внешней политики Армении - в нагорно-карабахском урегулировании за последние 10 лет удалось достичь концептуальных изменений, наши позиции значительно укрепились. Реализация права народа на самоопределение - один из краеугольных камней нашей позиции, основной рецепт разрешения вопроса, четко закреплена в 5 заявлениях на уровне глав государств стран-членов Минской группы ОБСЕ. Эта та позиция,  которой содействует широкая общественность. Если на протяжении лет Азербайджан утверждал, что урегулирование конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности, то сегодня мы пришли к тому, что международное сообщество подчеркивает, что конфликт должен быть урегулирован на основе трех известных принципов в комплексе, и попытки предпочесть один принцип другому приведут к провалу переговоров", - сказал он, и в этом контексте добавил, что Армения неоднократно подчеркивала, что без участия Арцаха невозможно достичь всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования конфликта.

По словам Налбандяна, сегодня сопредседатели разделяет эту позицию и это закреплено в рабочих документах переговорного процесса, более того, Минские посредники в последнее время стали выступать с адресованными Азербайджану заявлениям. При этом бывший министр иностранных дел Армении убежден, что широкомасштабная военная агрессия Азербайджан в отношении Арцаха в апреле 2016 года была обусловлена провалом Баку в переговорном процессе, который таким образом пытался навязать свои подходы по урегулированию проблематики. "Баку вновь проиграл, о чем свидетельствуют результаты саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, а также заявление стран-сопредседателей. Сегодня несомненно можно констатировать, что международное сообщество и Армения говорят практически на одном языке, а именно, что альтернативы мирному урегулированию конфликта на основе реализации права народа Арцаха на самоопределение, а также международного признания и гарантий безопасности нет. Армения, в качестве переговорной стороны, неоднократно подчеркивала, что вместе с посредниками продолжит усилия в этом направлении. Имевшие место процессы обосновывают нашу тактику, а также правильность и оправданность шагов. Достигнутые достижения - результат многолетней и последовательной работы, сохранение и укрепление которых требует серьезных усилий", - сказал Налбандян.

В тоже время он подчеркнул, что еще одним важным приоритетом внешней политики Армении стало международное признание и осуждение геноцида, и за прошедшие 10 лет число стран, признавших Геноцид армян увеличилось почти на один десяток, а административных единиц разных стран и международных организаций  - на несколько десятков. Он напомнил об усилиях Армении по предотвращению новых преступлений против человечности, а также разных инициатив, принятых на уровне ООН.

По словам Налбандяна, в последние годы внимание внешнеполитического ведомства также было направлено на защиту прав и решение проблем наших соотечественников за рубежом. В качестве яркого примера он привел помощь, оказанную  сирийским армянам.

"Армяно-российские союзнические отношения за последние десять лет еще больше углубились  и расширились и находятся на пике. Новый импульс получили политический диалог, экономическое сотрудничество, военно-техническое, децентрализованное, научно-образовательное и гуманитарное взаимодействие. В  2010 году между Арменией и Россией было подписано 5-ое приложение к соглашению о дислокации российских войск от 1995 года, согласно которому Россия выступает гарантом безопасности Армении, а также предоставляет армянской стороне современное вооружение и технику. Благодаря совместным усилиям на качественно новый уровень поднято партнерство с США, расширилось взаимодействие в самых разных отраслях, было подписано рамочное соглашение о торговле и инвестициях, был упрощен визовый режим, Соединенные штаты осуществили самую крупную инвестицию за последние годы. Динамично развивались отношения с нашими непосредственными соседями Грузией и Ираном", - сказал Налбандян.

Вместе с тем он добавил, что в числе внешнеполитических приоритетов Армении стало углубление взаимодействия в международных структурах, также было участие в разных региональных интеграционных проектах, с 2015 года Армения стала членом Евразийского экономического союза, что исходит из военно-политических и экономических интересов Еревана, и открывает широкие возможности для развития нашей страны. По словам Налбандяна, Армения является активным членом ЕАЭС, и своими реалистичными шагами доказала, что может развивать эффективное взаимодействие с другими интеграционными проектами.

По словам бывшего министра, в отношениях Армения-ЕС важным достижением стало подписание рамочного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. "Мы углубили традиционные дружественное партнерство с Францией, Германией, Грецией, Кипром, Ватиканом, Италией, Восточной и Центральной Европой, скандинавскими и другими европейскими странами. Серьезный прогресс зафиксирован в отношениях с Китаем, активизировались контакты с Индией, Японией, Республикой Корея, эффективное и деловое взаимодействие сложилось с Азиатскими странами, со странами Латинской Америки и Африки. Благодаря нашим усилиям по нормализации армяно- турецких отношений, повысилась международная поддержка урегулированию отношений между Ереваном и Анкарой без предусловий, а деструктивная позиция Турции по этому вопросу удостоилась резкой критики международного сообщества", - добавил Налбандян.

Вместе с тем он заметил, что одним из важнейших направлений внешней политики Армении стало углубление вовлеченности в международных организациях, в их числе, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), ОДКБ, НАТО, МОФ.

"Более того, Армения расширила свое участие в международных миротворческих операциях. Укрепилась экономическая составляющая армянской внешней политики. За последние десять лет было открыто около двух десятков армянских дипмиссий в разных странах мира, в тот же период в РА было открыто 15 иностранных диппредставительств, число стран, признавших Армению, достигло 175, мы являемся членами 100 международных организациях, за эти годы было подписано около 900 международных соглашений.  На фоне недавних событий в Армении стоит отметить, что внешняя политика нашей страны не только не стала предметом критики, но  и ее основные принципы были подтверждены различными политическими силами", - заключил Налбандян.

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