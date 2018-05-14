Понедельник, 14 Мая 2018 18:07

АрмИнфо. Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту министра иностранных дел Армении.

В своем "последнем" обращении к армянскому обществу, Налбандян заверил, что за прошедшие годы был зафиксирован ряд важных достижений и выразил уверенность, что в будущем удастся воплотить в жизнь то, что еще не реализовано. Он также заверил, что за годы независимости удалось сформировать жизнеспособную структуру, которая с честью сегодня выполняет поставленные перед ней задачи. "В одном из важнейших приоритетов внешней политики Армении - в нагорно-карабахском урегулировании за последние 10 лет удалось достичь концептуальных изменений, наши позиции значительно укрепились. Реализация права народа на самоопределение - один из краеугольных камней нашей позиции, основной рецепт разрешения вопроса, четко закреплена в 5 заявлениях на уровне глав государств стран-членов Минской группы ОБСЕ. Эта та позиция, которой содействует широкая общественность. Если на протяжении лет Азербайджан утверждал, что урегулирование конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности, то сегодня мы пришли к тому, что международное сообщество подчеркивает, что конфликт должен быть урегулирован на основе трех известных принципов в комплексе, и попытки предпочесть один принцип другому приведут к провалу переговоров", - сказал он, и в этом контексте добавил, что Армения неоднократно подчеркивала, что без участия Арцаха невозможно достичь всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования конфликта.

По словам Налбандяна, сегодня сопредседатели разделяет эту позицию и это закреплено в рабочих документах переговорного процесса, более того, Минские посредники в последнее время стали выступать с адресованными Азербайджану заявлениям. При этом бывший министр иностранных дел Армении убежден, что широкомасштабная военная агрессия Азербайджан в отношении Арцаха в апреле 2016 года была обусловлена провалом Баку в переговорном процессе, который таким образом пытался навязать свои подходы по урегулированию проблематики. "Баку вновь проиграл, о чем свидетельствуют результаты саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, а также заявление стран-сопредседателей. Сегодня несомненно можно констатировать, что международное сообщество и Армения говорят практически на одном языке, а именно, что альтернативы мирному урегулированию конфликта на основе реализации права народа Арцаха на самоопределение, а также международного признания и гарантий безопасности нет. Армения, в качестве переговорной стороны, неоднократно подчеркивала, что вместе с посредниками продолжит усилия в этом направлении. Имевшие место процессы обосновывают нашу тактику, а также правильность и оправданность шагов. Достигнутые достижения - результат многолетней и последовательной работы, сохранение и укрепление которых требует серьезных усилий", - сказал Налбандян.

В тоже время он подчеркнул, что еще одним важным приоритетом внешней политики Армении стало международное признание и осуждение геноцида, и за прошедшие 10 лет число стран, признавших Геноцид армян увеличилось почти на один десяток, а административных единиц разных стран и международных организаций - на несколько десятков. Он напомнил об усилиях Армении по предотвращению новых преступлений против человечности, а также разных инициатив, принятых на уровне ООН.

По словам Налбандяна, в последние годы внимание внешнеполитического ведомства также было направлено на защиту прав и решение проблем наших соотечественников за рубежом. В качестве яркого примера он привел помощь, оказанную сирийским армянам.

"Армяно-российские союзнические отношения за последние десять лет еще больше углубились и расширились и находятся на пике. Новый импульс получили политический диалог, экономическое сотрудничество, военно-техническое, децентрализованное, научно-образовательное и гуманитарное взаимодействие. В 2010 году между Арменией и Россией было подписано 5-ое приложение к соглашению о дислокации российских войск от 1995 года, согласно которому Россия выступает гарантом безопасности Армении, а также предоставляет армянской стороне современное вооружение и технику. Благодаря совместным усилиям на качественно новый уровень поднято партнерство с США, расширилось взаимодействие в самых разных отраслях, было подписано рамочное соглашение о торговле и инвестициях, был упрощен визовый режим, Соединенные штаты осуществили самую крупную инвестицию за последние годы. Динамично развивались отношения с нашими непосредственными соседями Грузией и Ираном", - сказал Налбандян.

Вместе с тем он добавил, что в числе внешнеполитических приоритетов Армении стало углубление взаимодействия в международных структурах, также было участие в разных региональных интеграционных проектах, с 2015 года Армения стала членом Евразийского экономического союза, что исходит из военно-политических и экономических интересов Еревана, и открывает широкие возможности для развития нашей страны. По словам Налбандяна, Армения является активным членом ЕАЭС, и своими реалистичными шагами доказала, что может развивать эффективное взаимодействие с другими интеграционными проектами.

По словам бывшего министра, в отношениях Армения-ЕС важным достижением стало подписание рамочного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. "Мы углубили традиционные дружественное партнерство с Францией, Германией, Грецией, Кипром, Ватиканом, Италией, Восточной и Центральной Европой, скандинавскими и другими европейскими странами. Серьезный прогресс зафиксирован в отношениях с Китаем, активизировались контакты с Индией, Японией, Республикой Корея, эффективное и деловое взаимодействие сложилось с Азиатскими странами, со странами Латинской Америки и Африки. Благодаря нашим усилиям по нормализации армяно- турецких отношений, повысилась международная поддержка урегулированию отношений между Ереваном и Анкарой без предусловий, а деструктивная позиция Турции по этому вопросу удостоилась резкой критики международного сообщества", - добавил Налбандян.

Вместе с тем он заметил, что одним из важнейших направлений внешней политики Армении стало углубление вовлеченности в международных организациях, в их числе, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), ОДКБ, НАТО, МОФ.

"Более того, Армения расширила свое участие в международных миротворческих операциях. Укрепилась экономическая составляющая армянской внешней политики. За последние десять лет было открыто около двух десятков армянских дипмиссий в разных странах мира, в тот же период в РА было открыто 15 иностранных диппредставительств, число стран, признавших Армению, достигло 175, мы являемся членами 100 международных организациях, за эти годы было подписано около 900 международных соглашений. На фоне недавних событий в Армении стоит отметить, что внешняя политика нашей страны не только не стала предметом критики, но и ее основные принципы были подтверждены различными политическими силами", - заключил Налбандян.