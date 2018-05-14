Понедельник, 14 Мая 2018 15:49

АрмИнфо.В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

"Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить. Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы", - как передает БЕЛТА, сказал Александр Лукашенко.

После этой встречи стартует заседание высшего совета ЕАЭС. Отметим, что проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц Союза ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.