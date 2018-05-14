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АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян во время своего пребывания на посту премьер-министра не обсуждал вопрос введения чрезвычайного положения в стране.
Об этом на своей страниц в соцсети Facebook написал глава офиса Сержа Саргсяна Наири Петросян, отвечая на статью "Рейтерс", в которой со ссылкой на собственные источники говорилось о намерении руководства Армении ввести режим ЧП в стране во время массовых волнений .
"Как глава офиса третьего президента Армении, хотел бы сообщить автору статьи, что в апреле 2018 года во время массовых волнений Серж Саргсян не обсуждал вопрос введения чрезвычайного положения ни с одним из иностранных лидеров", - написал Петросян.
Отметим, что ИА "Рейтер" со ссылкой на дипломатические источники написал, что за 24 часа до своей отставки с поста премьер-министра страны Серж Саргсян 23 апреля провел телефонную беседу с руководством России. За эти 24 часа Саргсян провел переговоры с членами и должностными лицами своей команды. Они обсуждали возможность введения чрезвычайного положения в стране, что дало бы более широкие возможности силовым структурам в борьбе с протестующими", - написал "Рейтер".
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|Никол Пашинян призвал российских бизнесменов инвестировать в Армению
|Двое граждан Армении пострадали в результате ДТП на трассе Мцхета-Тбилиси
|Премьер-министр РА: В новой программе правительства будут чётко сформированы пути развития Армении и видение этого развития
|Пашинян и Роухани обсудили вопросы углубления отношений между Арменией и Ираном
|Пашинян пригласил в Армению экономиста из США
|Леонтьев написал письмо с извинениями Пашиняну
|В Армении завершено формирование нового правительства
|Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер-министра Армении
|Закир Гасанов: Азербайджан готов к широкомасштабной войне
|Антониу Гутерриш поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер- министра Армении
|Председатель Совета министров Италии поздравил премьер-министра Армении в связи с избранием
|Лена Назарян продолжит свою деятельность в парламенте
|Никол Пашинян с сегодняшнего дня будет жить в правительственном особняке
|Никол Пашинян: в рамках ОДКБ было бы полезно уточнить взаимные обязательства Армении перед партнерами и наоборот
|На минувшей неделе ситуация на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана была относительно стабильная
|Пашинян о своих ожиданиях от саммита ЕАЭС: Еду послушать, познакомиться и что-то предложить
|Гагик Нагапетян назначен помощником президента Армении
|Шарль Азнавур: Я горжусь своей Арменией
|Никол Пашинян: Отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему
|Никол Пашинян представил сотрудникам Министерства обороны новоназначенного главу ведомства
|Суд общей юрисдикции в Ереване отказался освободить под залог 11 членов группы "Сасна црер"
|В "Роснефти" заявили, что высказывания Михаила Леонтьева никак не соотносятся с позицией компании в отношении сотрудничества с Арменией
|Президент Армении назначил новых министров – членов партии «Гражданский договор»
|В Союзе художников Армении прошла фотовыставка «Прага в сердце моем»
|Зограб Мнацаканян будет назначен на должность главы внешнеполитического ведомства Армении
|В Ереване дан старт Дням Европы
|Гарегин Чугасзян освобожден из зала суда под поручительство нового министра
|Свитальский: На следующей неделе Армению посетит делегация из Брюсселя
|Свитальский: Армянский народ доказал, что способен самостоятельно преодолеть политический кризис
|Премьер назначил глав соцобеспечения и юстиции
|Главный кандидат на пост главы ЦРУ несколько лет работала в Баку
|Компания <Ростелеком Армения> подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным бюро экспертиз с целью повышения уровня точности экспертиз ДТП
|Назначены вице-премьеры и ряд министров нового кабмина
|В Ереване стартовал винный фестиваль Yerevan Vine Days, приуроченный 2800-летию столицы
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|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Анкара отреагировала на заявление нового премьера Армении
|Эксперт: Новому правительству в первую очередь необходимо приложить усилия для проведения честных и справедливых выборов
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