Понедельник, 14 Мая 2018 15:47

АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян во время своего пребывания на посту премьер-министра не обсуждал вопрос введения чрезвычайного положения в стране.

Об этом на своей страниц в соцсети Facebook написал глава офиса Сержа Саргсяна Наири Петросян, отвечая на статью "Рейтерс", в которой со ссылкой на собственные источники говорилось о намерении руководства Армении ввести режим ЧП в стране во время массовых волнений .

"Как глава офиса третьего президента Армении, хотел бы сообщить автору статьи, что в апреле 2018 года во время массовых волнений Серж Саргсян не обсуждал вопрос введения чрезвычайного положения ни с одним из иностранных лидеров", - написал Петросян.

Отметим, что ИА "Рейтер" со ссылкой на дипломатические источники написал, что за 24 часа до своей отставки с поста премьер-министра страны Серж Саргсян 23 апреля провел телефонную беседу с руководством России. За эти 24 часа Саргсян провел переговоры с членами и должностными лицами своей команды. Они обсуждали возможность введения чрезвычайного положения в стране, что дало бы более широкие возможности силовым структурам в борьбе с протестующими", - написал "Рейтер".