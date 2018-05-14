Понедельник, 14 Мая 2018 15:46

АрмИнфо.Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Давид Бабаян по просьбе корреспондента АрмИнфо обратился к заявлениям нового премьера Армении Никола Пашиняна по арцахскому урегулированию, и реакции экс-министра обороны Вигена Саркисяна последовавшей этому.

Касаясь заявления Пашиняна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта и обвинения экс-министра обороны о том, что это утверждение противоречит позиции Еревана и льет воду на мельницу Баку, Бабаян констатировал, что естественно, когда конфликт только зарождался, Армения не была стороной конфликта, однако последующие процессы затянули ее, сделав непосредственной участницей. "Изначально конфликт зарождался между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, однако потом, Армения волей и неволей стала его участницей - стороной. Это было обусловлено и агрессией Баку непосредственно в отношении территорий РА. Все вышеуказанные обстоятельства вынудили Армению стать стороной конфликта", - сказал пресс-секретарь главы НКР, и в этом контексте он добавил, что сущность вопроса не в том, является Армения стороной конфликта или не является. По его убеждению, сегодня важно восстановление полноформатного формата переговоров с участием Арцаха.

Вместе с тем, Бабаян полагает, что восстановить формат переговоров с участием Арцаха будет не просто, для этого потребуются серьезные усилия, так как это будет болезненно для Баку, и он всячески будет этому противиться. "Более того, учитывая вышесказанное, нужно приложить максимум усилий и сделать так, чтобы всё это не ввело переговорный процесс в тупик", - сказал споксмен.

Бабаян также считает крайне важным использование правильной соответствующей терминологии в конфликте. По его словам, в Баку не случайно используют термин армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, тем самым пытаясь продемонстрировать территориальные претензии Армении к Азербайджану, а также предать межнациональный окрас этому конфликту. "Мы же используем терминологию карабахкско-азербайджанский конфликт, тем самым передавая его сущность. Имена данная формулировка отражает всю суть конфликта, и полагаю, было бы более правильно использовать впредь именно этот термин", - сказал Бабаян.

В тоже время пресс-секретарь главы НКР, убежден, что Баку пытается спекулировать заявлениями Пашиняна. "Разве Пашиняна сказал что-то сверхновое? Истерика Баку обусловлена рядом факторов: внутриполитическими проблемами в Азербайджане, 25- летием потерь для АР (начало карабахского конфликта), очень низким уровнем легитимности властей этой страны, продолжением волны коррупционных разоблачений с участием Баку в Европе", - сказал он.

На уточнение, следует ли из вышесказанного, что в обозримом будущем будет сложно восстановить полноформатные переговоры, Бабаян сказал, что да. "Азербайджан будет этому всячески препятствовать. Яркое доказательство этому, жесткая реакция Баку в ответ на заявление Пашиняна о необходимости скорейшего возвращения Степанакерта за стол переговоров. Понадобится много времени и усилий, чтобы достичь положительных подвижек в этом вопросе", - сказал представитель президента НКР.

На вопрос о том, повредит ли переговорному процессу включение вопроса международного признания Арцаха во внешнеполитическую повестку Ереавна, Бабаян сказал, что это два параллельных процесса, которые нужно продолжить. По его словам, не случайно то, что Арцах разработал многоступенчатую программу развития, согласно которой работы в этом направлении ведутся на разных уровнях, начиная с межвузовского взаимодействия, продолжая взаимодействие на межгородском и муниципальном уроне и лишь потом, кульминаций является взаимодействие на межгосударственном уровне.

При этом Бабаян убежден, что Армения и Арцах должны идти к этому вместе. "Арцах в одиночку не сможет достичь того эффекта, которого может достичь в тандеме с Арменией", - заключил он.

Он также подчеркнул, что сегодня самым актуальным вопросом в нагорно-карабахском конфликте является повышение эффективности

переговорного процесса. Отметим, что в своем последнем интервью Виген Саркисян раскритиковал Пашиняна за заявления по карабахскому урегулированию, сделанные в Степанакерте, в частности, за высказывание о том, что Армения является стороной конфликта. По утверждению Саркисяна, Армения не является стороной конфликта, а гарантом безопасности Арцаха. Такая позиция, считает экс-министр, созвучна с позицией Баку, который таким образом пытается перевести конфликт из формата принципа права народа на самоопределение в формат территориальной целостности государств. Тер-Петросян утверждает, что заявление Саркисяна о том, что Баку постоянно пытается представить Армению в качестве стороны конфликта, является нонсенсом. "Баку пытается представить Армению не как сторону конфликта, а как сторону войны, то есть как агрессора",- поясняет первый президент, при этом добавляя, что эти стремления Баку были пресечены четырьмя резолюциями Совбеза ООН, благодаря работе армянской дипломатии. Тер- Петросян напоминает, что в этих резолюциях четко сказано, что азербайджанские территории, граничащие с Нагорным Карабахом, "захвачены" не армией Армении, а местными вооруженными формированиями (local Armenian forces). "Если человек, возглавлявший оборонное ведомство Армении, не осознавал этих банальных истин, то армянский народ должен быть рад, что освободился от личности, считающей себя "крестным отцом" концепции Армия-Нация",- отмечает первый президент. "Вне темы, можно констатировать, что признание международным сообществом Нагорного Карабаха в качестве равноправной стороны конфликта, было одним из наиболее важных достижений армянской дипломатии, которое было утрачено вторым президентом РА Робертом Кочаряном, мягко говоря, по причине преступной халатности, которая стала основой для всех дальнейших сложностей, возникших впоследствии в переговорном процессе",- резюмирует первый президент. Отметим, что на своей пресс-конференции в Нагорном Карабахе Никол Пашинян заявил, что Армения является стороной конфликта, на что отпарировал экс-министр обороны Виген Саркисян, заявив, что подобные утверждения создают дополнительные сложности в переговорном процессе, меняют его логику и льют воду на мельницу Баку.