Понедельник, 14 Мая 2018 13:48

АрмИнфо. Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян считает, что в период правления Республиканской партии Армении не было ни одного ведомства, в котором не было бы коррупции. "Однако я уверен, что мы сможем побороть эту проблему", - заявил Айрапетян 14 мая в беседе с журналистами

Мхитар Айрапетян не исключает кадровые перестановки в ведомстве. "Кадровые изменения в Министерстве диаспоры будут, однако точных сроков ух осуществления на сегодня назвать не могу назвать", - заявил он. При этом, как заверил министр, изменения не будут носить характер кадровых "чисток" - все решения будут приниматься с учетом объективных критериев эффективности их работы, где основным критерием выступит совмещение опыта и молодости. По его словам, для начала ему надо познакомиться с заместителями, с сотрудниками, а также с главой аппарата министерства, и только потом совместно принимать решения. Айрапетян прокомментировал также критику в свой адрес по поводу того, что ему, как самому молодому министру в правительстве Никола Пашиняна, будет сложно эффективно реализовать возложенные на него полномочия. "Опасения имеют место быть, и они обоснованные, однако могу лишь сказать, что каждодневная работа - с утра и до поздней ночи, даст очевидные плоды и позволит развеять эти сомнения", - сказал Айрапетян. Как заявил новоназначенный министр, он и та команда, представителем которой он является, смогут искоренить коррупцию в стране и решить все насущные проблемы Армении. По его словам, он нацелен на воплощение в жизнь идеи репатриации, но осознает, что это потребует немало сил и времени. Как считает Айрапетян, последние развития в Армении зародили надежду в сердцах армянского народа на светлое будущее. Воспользовавшись этим, как считает он, можно с большей уверенностью приступить к реализации данной программы. Отметим, что новый глава Миндиаспоры сегодня впервые посетил ведомство. Накануне вечером на своей странице в Facebook он написал, что в понедельник, ранним утром в 08.30 он приглашает представителей СМИ на короткий ознакомительный брифинг, подчеркнув, что придает работе с прессой особое значение. Мхитар Айрапетян - самый молодой министр в правительстве Армении, ему 27 лет. Окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета. Занимался организацией туристических поездок в Западную Армению. Член партии "Гражданский договор", лидером которой является премьер-министр Армении Никол Пашинян. В партии отвечал за связи с диаспорой.