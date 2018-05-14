Понедельник, 14 Мая 2018 13:26

АрмИнфо.. На полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Молдовы Игорем Додоном. Стороны высоко оценили нынешний уровень армяно-молдовских отношений, вместе с тем отметив важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, необходимо придать новый стимул двусторонним экономическим отношениям, подчеркнув, что на сегодня они не соответствуют уровню политического диалога.

Президент Молдовы Игорь Додон, в свою очередь, поздравил Никола Пашиняна с назначением и пожелал ему успехов. Он отметил, что отношения между обеими странами динамично развиваются, и он ожидает их дальнейшего укрепления и развития.

Собеседники обсудили повестку дня армяно-молдовского сотрудничества. Они отметили необходимось расширения договорно-правого поля.