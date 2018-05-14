Понедельник, 14 Мая 2018 13:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая в рамках саммита руководителей стран-членов ЕАЭС, проходящего в Сочи, встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

О чем конкретно беседовали Никол Пашинян и Тигран Саркисян, на данный момент неизвестно, поскольку пресса присутствовала лишь на протокольной части встречи. Далее беседа проходила за закрытыми дверями.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны коснулись повестки дня предстоящего саммита ЕАЭС. Они также обсудили вопросы, касательно развития и расширения сотрудничества между странами-участниками Союза.

Премьер-министр Никол Пашинян 13 мая отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия 14 мая в предстоящем в Сочи очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках заседания состоится встреча премьер- министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. Сегодня у Пашиняна планируются встречи с президентом России Владимиром Путиным, главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.