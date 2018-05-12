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|Пашинян заверил: Левон Ераносян будет снят с должности командующего внутренними войсками Полиции Армении
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|Президент Армении и глава миссии ЕС в РА обсудили внутриполитическую ситуацию в республике
|Ованес Игитян: Вследствие оплошности властей Армении карабахская сторона перестала участвовать в переговорном процессе по Карабаху
|Никол Пашинян: Поддержка фермерам, пострадавшим при стихийных бедствиях, должна быть не формальной, а эффективной
|Первый замначальника Полиции Армении: Я принял решение об отставке, прошу не искать подтекста в моих словах и решениях
|Никол Пашинян: Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении
|Gallup: 99.1 % жителей Армении положительно оценили движение "Мой шаг" Никола Пашиняна
|Главной задачей формируемого правительства будет организация прозрачных выборов в парламент и искоренение коррупции
|Никол Пашинян оставит должность премьер-министра Армении, если потеряет поддержку народа
|Премьер: Ответственный полицейский, который принимает коррупционные решения, должен ждать быстрой реакции со стороны правоохранительных органов
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|Представители офиса Омбудсмена Армении посетили объявивших голодовку заключенных
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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сформировал новый Кабинет министров Армении.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, указом президента Армении Армена Саркисяна Зограб Мнацаканян (постоянный представитель Армении в ООН) назначен министром иностранных дел. Министерство труда и социальных вопросов Армении возглавила Мане Тандилян (депуат болка “Елк”), министерство финансов – Атом Джанджугазян (первый замминистра финансов, главный казначей), а экономического развития и инвестиций – Арцвик Минасян (минохраны природы, член АРФД, ранее уже побывавший на этом посту), министерство юстиции Армении возглавил Артак Зейналян (депутат от блока “Алк”). Арсен Торосян назначен министром здравоохранения Армении (руководитель медицинского центра МИБС Ереван).
Главой министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян (в 2010-2012гг. занимал пост министра труда и по социальным вопросам, с 2006 года член партии “Процветающая Армения”), транспорта, связи и ИТ – Ашот Акопян, минохраны природы – Эрик Григорян (замминистра), сельское хозяйство возглавит Артур Хачатрян (губернатор Ширака, АРФД), МЧС – Грачья Ростомян (министр спорта и по делам молодежи, блок “Царукян”), а Лилит Макунц (филолог, доцент Российско-Армянского Университета, окончила школау права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса ) возглавила министерство культуры, Левон Ваградян – министерство спорта и по делам молодежи (ранее возглавлял управление политики массового спорта и физического воспитания ведомства).
Мгер Григорян (председатель правления Ардшинбанка) назначен вице-премьером, накануне первым вице-премьером был назначен Арарат Мирзоян, а вице-премьером - Тигран Авинян.
Накануне на пост главы министерства обороны Армении был назначен Давид Тоноян, Араик Арутюнян возглавил минобразования и науки, Сурен Папикян возглавил министерство территориального управления и развития, Мхитар Айрапетян - министерство диаспоры.
|В Армении завершено формирование нового правительства
|Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер-министра Армении
|Закир Гасанов: Азербайджан готов к широкомасштабной войне
|Антониу Гутерриш поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер- министра Армении
|Председатель Совета министров Италии поздравил премьер-министра Армении в связи с избранием
|Лена Назарян продолжит свою деятельность в парламенте
|Никол Пашинян с сегодняшнего дня будет жить в правительственном особняке
|Никол Пашинян: в рамках ОДКБ было бы полезно уточнить взаимные обязательства Армении перед партнерами и наоборот
|На минувшей неделе ситуация на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана была относительно стабильная
|Пашинян о своих ожиданиях от саммита ЕАЭС: Еду послушать, познакомиться и что-то предложить
|Гагик Нагапетян назначен помощником президента Армении
|Шарль Азнавур: Я горжусь своей Арменией
|Никол Пашинян: Отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему
|Никол Пашинян представил сотрудникам Министерства обороны новоназначенного главу ведомства
|Суд общей юрисдикции в Ереване отказался освободить под залог 11 членов группы "Сасна црер"
|В "Роснефти" заявили, что высказывания Михаила Леонтьева никак не соотносятся с позицией компании в отношении сотрудничества с Арменией
|Президент Армении назначил новых министров – членов партии «Гражданский договор»
|В Союзе художников Армении прошла фотовыставка «Прага в сердце моем»
|Зограб Мнацаканян будет назначен на должность главы внешнеполитического ведомства Армении
|В Ереване дан старт Дням Европы
|Гарегин Чугасзян освобожден из зала суда под поручительство нового министра
|Свитальский: На следующей неделе Армению посетит делегация из Брюсселя
|Свитальский: Армянский народ доказал, что способен самостоятельно преодолеть политический кризис
|Премьер назначил глав соцобеспечения и юстиции
|Главный кандидат на пост главы ЦРУ несколько лет работала в Баку
|Компания <Ростелеком Армения> подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным бюро экспертиз с целью повышения уровня точности экспертиз ДТП
|Назначены вице-премьеры и ряд министров нового кабмина
|В Ереване стартовал винный фестиваль Yerevan Vine Days, приуроченный 2800-летию столицы
|Правительство Армении в месячный срок решит квартирный вопрос Сержа Саргсяна
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Анкара отреагировала на заявление нового премьера Армении
|Эксперт: Новому правительству в первую очередь необходимо приложить усилия для проведения честных и справедливых выборов
|В Армении создается мозговой центр ВПК
|Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината утверждает: ЗАО работает в штатном режиме
|Кремль: На полях саммита ЕАЭС состоится встреча Путин-Пашинян
|Новый глава Полиции РА заверяет: Коррупция в системе будет искоренена
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Пашинян заверил: Левон Ераносян будет снят с должности командующего внутренними войсками Полиции Армении
|И.о. главы Минтранса Армении не желает продолжать работу на э том посту
|Gallup: Преобладающее большинство жителей Армении положительно оценивают закрытие улиц, как метода борьбы
|Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Армении
|Мэр Еревана не намерен подавать в отставку
|Beeline в рамках совместной акции обеспечил бесплатный доступ своих абонентов к сервисам Яндекса
|ВЦИОМ: россияне чаще всего называют события в Армении "бархатной революцией"
|Посол Армении и председатель Сената парламента Румынии обсудили внутриполитическую ситуацию в РА
|Левон Алтунян пока не решил, останется ли он в составе нового правительства
|Президент Армении и глава миссии ЕС в РА обсудили внутриполитическую ситуацию в республике
|Ованес Игитян: Вследствие оплошности властей Армении карабахская сторона перестала участвовать в переговорном процессе по Карабаху
|Никол Пашинян: Поддержка фермерам, пострадавшим при стихийных бедствиях, должна быть не формальной, а эффективной
|Первый замначальника Полиции Армении: Я принял решение об отставке, прошу не искать подтекста в моих словах и решениях
|Никол Пашинян: Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении
|Gallup: 99.1 % жителей Армении положительно оценили движение "Мой шаг" Никола Пашиняна
|Главной задачей формируемого правительства будет организация прозрачных выборов в парламент и искоренение коррупции
|Никол Пашинян оставит должность премьер-министра Армении, если потеряет поддержку народа
|Премьер: Ответственный полицейский, который принимает коррупционные решения, должен ждать быстрой реакции со стороны правоохранительных органов
|Группа поддержки Армении Конгресса США приветствует демократические перемены в РА
|CashBack в 25% от Конверс Банка для фестиваля "Дни вина в Ереване 2018"
|Представители офиса Омбудсмена Армении посетили объявивших голодовку заключенных
|Состоялся телефонный разговор премьер-министров Армении и Грузии
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