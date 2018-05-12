Суббота, 12 Мая 2018 20:34

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сформировал новый Кабинет министров Армении.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, указом президента Армении Армена Саркисяна Зограб Мнацаканян (постоянный представитель Армении в ООН) назначен министром иностранных дел. Министерство труда и социальных вопросов Армении возглавила Мане Тандилян (депуат болка “Елк”), министерство финансов – Атом Джанджугазян (первый замминистра финансов, главный казначей), а экономического развития и инвестиций – Арцвик Минасян (минохраны природы, член АРФД, ранее уже побывавший на этом посту), министерство юстиции Армении возглавил Артак Зейналян (депутат от блока “Алк”). Арсен Торосян назначен министром здравоохранения Армении (руководитель медицинского центра МИБС Ереван).

Главой министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян (в 2010-2012гг. занимал пост министра труда и по социальным вопросам, с 2006 года член партии “Процветающая Армения”), транспорта, связи и ИТ – Ашот Акопян, минохраны природы – Эрик Григорян (замминистра), сельское хозяйство возглавит Артур Хачатрян (губернатор Ширака, АРФД), МЧС – Грачья Ростомян (министр спорта и по делам молодежи, блок “Царукян”), а Лилит Макунц (филолог, доцент Российско-Армянского Университета, окончила школау права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса ) возглавила министерство культуры, Левон Ваградян – министерство спорта и по делам молодежи (ранее возглавлял управление политики массового спорта и физического воспитания ведомства).

Мгер Григорян (председатель правления Ардшинбанка) назначен вице-премьером, накануне первым вице-премьером был назначен Арарат Мирзоян, а вице-премьером - Тигран Авинян.

Накануне на пост главы министерства обороны Армении был назначен Давид Тоноян, Араик Арутюнян возглавил минобразования и науки, Сурен Папикян возглавил министерство территориального управления и развития, Мхитар Айрапетян - министерство диаспоры.