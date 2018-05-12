Суббота, 12 Мая 2018 15:38

АрмИнфо.Председатель Совета министров Италии Италии Паоло Джентилони направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в послании, в частности, говорится:

"Дружественные связи между нашими странами имеют многовековые корни, в течение многих лет переросшие в крепкое политическое, экономическое и культурное сотрудничество, как между нашими государствами, так и гражданским сообществом Уверен, что под вашим руководством наши страны продолжат укреплять сотрудничество по всем направлениям, используя также отношения Еревана с Евросоюзом.

Надеюсь, мы продолжим конструктивное сотрудничество с другими региональными игроками в целях обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе".