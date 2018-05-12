Суббота, 12 Мая 2018 15:40

АрмИнфо / Turan. BС Азербайджана готовы к широкомасштабным боевым операциям, заявил министр обороны Закир Гасанов, проводя 12 мая совещание с участием руководство Минобороны и командующих родами и видами войск.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, Гасанов поручил "держать под постоянным контролем" действия противника на линии фронта и в глубине обороны и принять решительные меры для предотвращения "возможных провокаций" врага.

Закир Гасанов ответил на заявления нового премьер-министра Армении, назвав их "не приемлемыми" и предупредил военно-политическое руководство Армении, что Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабной войне.