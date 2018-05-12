Суббота, 12 Мая 2018 15:39

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба армянского Кабмина, в послании, в частности, говорится: "Надеюсь, что правительство Армении под вашим руководством в этот значимый период мирных перемен оправдает надежды народа на реформы, в том числе в деле укрепления институтов законности и демократии, а также приложит все усилия для того, чтобы противостоять существующим социально-экономическим вызовам. ООН, в том числе армянская команда организации, готова оказать содействие в этом плане.

ООН остается приверженной мирным усилиям МГ ОБСЕ по решению нагорно­карабахского конфликта. Надеюсь, что эти усилия получат новый стимул и приведут к положительным результатам, что позволит установить мир и процветание всем народам, проживающим на Южном Кавказе".