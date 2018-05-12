Суббота, 12 Мая 2018 15:31

АрмИнфо. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян с сегодняшнего дня будет жить в правительственном особняке. "Завтра я с семьей перееду в государственный особняк, так как это предусмотрено законом", - сообщил Пашинян накануне поздно вечером в своем видеообращении в Facebook.

По словам Пашиняна, сейчас в комплексе правительственных зданий проживают бывший президент Армении Серж Саргсян и бывший глава Конституционного суда, ныне председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян. "Саргсян скоро переедет. Ему будет предложен другой особняк. А что касается Гагика Арутюняна, юристы должны изучить насколько соответствует законодательству его проживание там", - отметил Пашинян. Он объяснил, что так положено по закону и если особняк будет пустовать, то "может сложиться впечатление, что в стране нет премьер-министра" Армянский премьер заверил, что покажет в прямом эфире особняк, чтобы граждане знали, за что платят налоги. Отметим, что накануне на заседании правительства было принято решение о том, чтобы в месячный срок решить квартирный вопрос отставного президента Сержа Саргсяна. И.о. главы Минюста Армении Давид Арутюнян, представляя проект решения, напомнил постановление правительства от 29 марта 2018 года, согласно которому один из семи особняков Конда безвозмездно на правах собственности был передан 3-му президенту Армении. Однако, уже 19 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян в ходе заседания правительства отказался от права собственности на правительственный особняк, предложив уже следующему Кабмину принять решение о предоставлении жилья отставному президенту, когда "в кресле премьер-министра будет сидеть другой человек". "Сегодня главой правительства является другой человек и во исполнение его поручения, мы предлагаем принять новый проект решения, а право пользоваться данной социальной гарантией предоставлено отставному президенты по закону",- пояснил Арутюнян. На что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, по сути, произошла приватизация одного из правительственных особняков и в результате дальнейших событий возникла необходимость признать данную часть решения правительства недействительной и найти иные пути решения в рамках закона.

Отметим, что "правительственные дачи", находящиеся в центре Еревана в охраняемом участке Разданского ущелья, были построены еще в советские времена. Там обычно жили руководители республики, однако после отставки все они переезжали оттуда. И лишь для Сержа Саргсяна было сделано исключение.