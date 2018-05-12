Суббота, 12 Мая 2018 15:32

АрмИнфо. Депутат от блока "Елк" Лена Назарян не войдет в состав нового правительства. Об этом сообщила депутат на своей странице в Facebook.

Лена Назарян поздравила членов своей команды с назначениями, вместе с тем выразила желание продолжить работу в законодательном органе.

Отметив свою обеспокоенность тем, что представителей женского пола, принимающих решения, в составе правительства мало, она заявила: "Женщины, стремящиеся к переменам, не должны об этом непрерывно говорить, а должны стать решением проблемы. Говорю из личного опыта. Всем в добрый путь"

Напомним, что депутату блока "Елк" Лене Назарян прочили пост министра охраны природы Армении.