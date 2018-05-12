Суббота, 12 Мая 2018 15:12

АрмИнфо.В рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уточнить взаимные обязательства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Россия 24.

По словам премьер-министра Армении, на сегодня у него остаются вопросы, связанные с ролью и обязательствами стран-частников Договора в конкретных ситуациях. "Когда я был в оппозиции, депутатом, со стороны правительства и властей не слышал никаких конкретных ответов на эти вопросы. Думаю, что было бы полезно уточнить ответы и взаимные обязательства - Армении перед партнерами и наоборот, в конкретных случаях. Я думаю, что для всех народов стран-членов ОДКБ важно уточнить, что это значит на практике", - заявил он.

Как считает Никол Пашинян, эти аспекты военного сотрудничества Армении предстоит обсудить с партнерами. "Уверен, что это будет очень полезное обсуждение, в русле конструктивного диалога, а не с целью разорвать отношения. Как уже говорил - Армения есть и будет членом Договора о коллективной безопасности", - заявил он.

Комментируя возможность участия сил ОДКБ, в том числе и Армении, в миссиях на Ближнем Востоке, если "по мере развития ситуации, возникнет необходимость участия ОДКБ, международных сил, террористы, которые творят злодеяния в Сирии, возьмут путь в сторону Центральной Азии и рубежей стран организации", Пашинян отметил: "В подтвердили, что нам есть что обсудить - мы должны иметь конкретный план сотрудничества о том, какова будет роль стран". Касаясь санкций США против продукции российского ВПК и их влияния на военно- техническое сотрудничество между Ереваном и Москвой, армянский премьер заявил, что не думает, что кто-то попытается оказывать давление на РА. "Мы связаны очень тесно и просто невозможно не сотрудничать с Россией. Это вопрос национальных интересов и безопасности Армении. Разве кто-то попробует надавить на нас, чтобы мы действовали в ущерб своей безопасности? Мы должны подумать о расширении круга и размера этих договоров", - заключил Никол Пашинян.

Напомним, что 1 мая на специальном заседании парламента кандидат в премьер- министры РА Никол Пашинян заявил, что новое правительство Армении не будет прибегать к резким действиям во внешней политике. Он вновь отметил, что считает Россию стратегическим партнером Армении и этому подходу ничего не угрожает. По его словам, в современной истории имеются десятки примеров, которые свидетельствуют о резких изменениях во внешней политике, что приводило к катастрофическим последствиям для отдельных государств. В этом контексте, Пашинян в очередной раз подтвердил свою позицию о приверженности Армении членства в ЕАЭС и в ОДКБ. "Необходимо учитывать национальные и государственные интересы страны", - заявил кандидат в премьер-министры.