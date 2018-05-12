Суббота, 12 Мая 2018 15:03

АрмИнфо.По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна потенциал ЕАЭС на сегодня используется не в полную силу. Об этом Пашинян заявил в интервью телеканалу Россия 24.

"Я не думаю, что кто-то думает, что сегодня Евразийский экономический союз реализовал тот потенциал, который у него есть. Все проблемы отсюда. Приход нового человека станет стимулом для решения этой проблемы. Моей ролью я считаю поддерживать повестку и восполнить потенциал ЕАЭС", - заявил он.

Что касается повестки Союза, то, по словам Пашиянан, он будет работать по существующей повестке. Тем не менее, глава армянского правительства не исключил, что в процессе обсуждения могут возникнуть новые "полезные идеи для развития ЕАЭС". "Что касается представителей Армении ЕАЭС, я думаю, что некоторые кадровые перестановки будут, но если дух присутствия Армении в ЕАЭС как-то изменится, то обязательно только к лучшему", - заверил армянский премьер. Вместе с тем, Никол Пашинян выразил надежду на то, что его присутствие на полях саммита ЕАЭС 14 мая пойдет на пользу. "Я очень уважаю наших партнеров - глав стран- членов ЕАЭС. Надеюсь на хорошее, рабочее настроение и конструктивное настроение", - отметил он. Касаясь своих ожиданий от Евразийского саммита, он заявил: "Я еду послушать, познакомиться и что-то предложить".

Накануне АрмИнфо со ссылкой на и. о. пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщало, что президент России Владимир Путин 14 мая в Сочи на полях саммита ЕАЭС проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с премьер- министром Армении Николом Пашиняном. Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал журналистам, что намерен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Сочи 14-го мая.

Между тем, еще 30 апреля кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами затронул тему выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с требованием которого выступала фракция "Выход" в недалеком прошлом. "Вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит, но как я уже говорил, это не означает, что там проблем нет",- отметил он.