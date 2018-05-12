Суббота, 12 Мая 2018 13:22

АрмИнфо. "Для нас - армян Диаспоры - большая гордость показывать миру маленькую страну, граждане которой проявили беспрецедентную мудрость и гуманизм, доказав, что путь к миру и взаимопониманию не может лежать через насилие", - говорится в послании всемирно известного шансонье Шарля Азнавура армянскому народу в связи с последними событиями в Армении.

Как говорится в послании, опубликованном Фондом "Азнавур", в течение всей истории армяне видели много трудностей, однако сегодня

открывается страница счастья, мудрости и любви. Народу Армении, как отметил шансонье, удалось доказать, что у нашего народа высокий уровень сознания и что приоритетным для нашей страны было и должно оставаться самое важное - консолидация. Именно она позволит обеспечить благосостояние страны и доброжелательное отношение между гражданами.

"Вам удалось также доказать, что можно жить консолидировано и с высоким чувством ответственности. Мы, армяне смогли продемонстрировать, что слова "народ", "Родина", "флаг", "культура", "религия" и "семья" являются нашими ценностями, и что каждый армянин в своей стране имеет равные права и свободы. Я, возможно, самый французский из всех армян мира, но я горжусь своей Арменией и никогда не скрывал этого", - заявил Шарль Азнавур.

"Спасибо армянскому народу за то, что показали миру наш гуманизм. Армения велика своими ценностями",- отметил Азнавур, добавив: "Благодарю каждого из вас за то, что подарили мне это огромное чувство гордости. Да здравствует Республика Армения".