Суббота, 12 Мая 2018 13:20

АрмИнфо. После перемен и политического кризиса стратегия внешней политики Армении не будет меняться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Россия 24.

По словам главы армянского правительства, проводить параллели между армянской революцией и другими революциями неуместно, поскольку в тех процессах были конкретные геополитические вопросы и вопросы внешней политики, а в случае Армении у всенародного движения не было внешнеполитической повестки дня. "Это был внутриполитический процесс, связанный с решением внутренних проблем",- заявил он, подчеркнув, что после перемен стратегия внешней политики Армении фактически не изменяется и не изменится.

Отвечая на замечание журналиста о том, что в Москве есть опасения, что в отношениях между Арменией и Россией произойдут изменения, Пашинян, в частности, сказал: "Отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему. Я в этом практически уверен. Я понимаю, что в Москве есть опасения, и я думаю, что после наших бесед, после наших встреч этих обеспокоенностей не будет и в армяно- российских отношениях все изменится к лучшему".

Никол Пашинян понимает, что многие могут сказать, что армяно-российские отношения и без того хорошие и ничего менять не нужно. Тем не менее, как считает премьер, здесь есть очень большой потенциал - и в экономическом, и в политическом смысле. "И я думаю, что отношения между Арменией и Россией будут развиваться очень хорошо", - заверил он.

Эти опасения, как заявила российский журналист, были связаны с тем, что за время работы в парламенте его партия зарекомендовала себя как наиболее проевропейская, прозападная, на что премьер-министр Армении ответил: "Я думаю, что это неправильная интерпретация, потому что я всегда, всегда говорил, что я не прозападный, не пророссийский, не проамериканский, не проинранский, не прогрузинский, а проармянский политический деятель".

Вместе с тем, как подчеркнул Пашинян, на данный момент он представляет не какую- то партию, а армянский народ и то всенародное движение, которое происходило в апреле в Армении, не ставило никаких внешнеполитических вопросов. "Это была позиция не отдельной партии, и не отдельного политического деятеля, а позиция всего армянского народа. И это очень важно", - указал он, добавив, что все его предпочтения связаны с интересами народа Армении. Как отметил Никол Пашинян, все вопросы и проблемы Ереван собирается обсудить со своими странами-партнерами в духе диалога, стратегического партнерства и союзнических отношений.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая.