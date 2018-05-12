Суббота, 12 Мая 2018 12:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 мая сотрудникам Министерства обороны представил новоназначенного главу ведомства Давида Тонояна.

Как на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь министра Арцрун Ованнисян, Никол Пашинян отметил важность тех вызовов, в направлении которых предстоит работать, и поблагодарил бывшего министра Вигена Саркисяна за проделанную работу.

Отметим, что Давид Тоноян не новый человек в Министерстве обороны - еще до назначения главой МЧС (6 февраля 2017 года), он работал первым заместителем министра обороны.

Давид Тоноян родился 27 декабря 1967г. в г.Усть-Каменогорск, Казахстан. В 1991 году окончил Ереванский государственный университет, а в 1997 году Военно- дипломатическию академию Российской Федерации. В 1992-1994гг. служил в Главном управлении МВД по борьбе с организованной преступностью, в 1994 г. перешел на военную службу в Управление военной полиции минобороны Армении в качестве начальника отдела. В 1997г. начал службу в Управлении вооружения МО. В 1998- 2004 гг. занимал разные должности при штабе Союзного командования операций НАТО. В 2004- 2007 гг. был представителем ВС Армении в НАТО. В 2007-2008гг. занимал должность начальника Управления международного военного сотрудничества и оборонных программ министерства обороны Армении. В 2008-2010 гг. был начальником Управления оборонной политики МО. С 2 октября 2010 года занимал пост первого замминистра обороны Армении.