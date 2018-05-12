Суббота, 12 Мая 2018 12:30

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции в Ереванской общине Шенгавит накануне отклонил ходатайства об изменении меры пресечения в отношении 11 членов группы "Сасна црер". Заседание прошло в напряженной обстановке.

Несмотря на ходатайство адвокатов об освобождении под залог их подсудимых, суд под председательством судьи Аршака Вардеваняна отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Арама Манукяна, Ованнеса Арутюняна, Татула Тамразяна, Арама Акопяна, Тиграна Манукяна, Араика Акопяна, Вардана Гераветяна, Мартироса Акопяна, Сергея Кюрегяна, Геворка Ирицяна и Тороса Торосяна.

После обнародования решения суда адвокаты демонстративно покинули зал заседаний, обвинив судью в госизмене, а около десятка сторонников "Сасна црер" в знак протеста перекрыли движение транспорта не проспекте Аршакуняц, требуя освобождения группы. Следующее заседание суда назначено на 18 мая.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.