Суббота, 12 Мая 2018 12:21

АрмИнфо.Высказывания журналиста Михаила Леонтьева, который является пресс-секретарем "Роснефти", не имеют ничего общего с позицией компании по поводу сотрудничества с Арменией, говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

"Частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева не имеют ничего общего с позицией НК "Роснефть" в отношении сотрудничества с Арменией. Компания уважает выбор армянского народа и парламента страны", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что НК "Роснефть" активно работает в регионе, гарантирует выполнение контрактных обязательств и ценит высокий уровень отношений сотрудничества с Республикой Армения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, в котором говорилось о том, что высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева об Армении неудачными и считает, что на них не стоит обращать внимания.

Напомним, что 3 мая в ходе дискуссии в эфире радио "Комсомольская правда" Леонтьев среди прочего заявлял, что народ Армении существует "благодаря и исключительно" поддержке России и что без нее "не было бы никакой Армении". Он также использовал такие выражения как "катитесь колбаской" и другую крайне дворовую лексику в отношении армянского народа.

Вчера группа армянской молодежи Москвы провела акцию протеста перед офисом "Комсомолки", требуя извиниться за хамское поведение ведущих Михаилов Юрьева и Леонтьева. Однако руководство издания проигнорировало справедливые требования собравшихся.