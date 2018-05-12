Суббота, 12 Мая 2018 02:22

АрмИнфо. По представлению премьер-министра Никола Пашиняна, Президент Армении Армен Саркисян подписал три новых указа о кадровых назначениях в кабинете министров: о назначении министром образования и науки Араика Арутюняна, о назначении министром диаспоры Мхитара Айрапетяна, а также о назначении Сурен Папикян министром территориального управления и развития.

Араик Арутюнян родился 2 сентября 1979 года в Ереване. В 2003 году окончил факультет востоковедения ЕГУ. Арабист. В 2007 году окончил аспирантуру в Институте востоковедения Российской академии наук, получив степень кандидата исторических наук. Перешел на преподавательскую работу на факультете востоковедения в ЕГУ. В 2015-2016 годах был председателем правления партии «Гражданский договор».

Мхитар Айрапетян. 28 лет. Является членом партии «Гражданский договор», член Совета старейшин Еревана. Создал и возглавил «Центр гражданского образования и расширения возможностей молодежи» (CEYEC)

Сурен Папикян, 1986 года рождения. Окончил исторический факультет ЕГУ, аспирантуру Санкт-Петербургского Госуниверситета (СПбГУ). Работал в коледже «Квант». Является заместителем председателя правления партии.