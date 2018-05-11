Пятница, 11 Мая 2018 23:44

АрмИнфо. В здании Союза художников Армении состоялось торжественное открытие фотовыставки под названием «Прага в сердце моем», организованной посольством Чехии в Армении.

На выставке были представлены работы фотографа и дизайнера Азатуи (Татев) Мнацаканян, посвященные Праге, ее великолепной архитектуре и культурно историческим местам. Работы фотохудожника хорошо известны благодаря ее участию на Венецианской и Флорентиской биеннале, а также на других европейских площадках.

Выставка ставит цель ознакомить армянского зрителя не только с шедеврами пражской архитектуры, но и навести зримые культурные мосты между Арменией и Чехией.

Необходимо отметить, что выставка открылась в предверии Дней Европы в Армении и продлится до 18 мая. На открытии выставки присутствовали постоянный представитель европейской дипломатии в Армении Посол Петр Светальский и заместитель посла ЧР в РА Ани Шагинянова, глава Союза художников Армении Карен Агамян.