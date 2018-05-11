Пятница, 11 Мая 2018 22:01

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян будет, по всей вероятности, назначен новым главой этого ведомства. Об этом АрмИнфо стало известно из достоверных источников.

Мнацаканян Зограб Грачевич родился в Ереване в 1966 году. Родился в Ереване. Мнацаканян - карьерный дипломат. В 1990 г. окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений; в 1989 г. стажировался в посольстве СССР в США. В 1991 г. получил степень магистра в области западноевропейской политики на факультете политологии Манчестерского университета Виктории (Великобритания).

В 1991—1993 гг. — третий, затем второй секретарь департамента Европы в Министерстве иностранных дел Армении. В 1993—1997 гг. — второй, затем первый секретарь посольства Армении в Великобритании; одновременно (1995—1997) — первый секретарь посольства Армении в Ватикане (резиденция в Лондоне).

В 1997 г. — помощник премьер-министра Армении. С 1997 г. — сотрудник Министерства иностранных дел Армении: начальник первого европейского департамента, с 1998 г. — начальник департамента Европы. В 1999—2002 гг. — начальник управления по внешним связям Аппарата Президента Армении.

В 2002—2008 гг. — Постоянный представитель Армении в Женевском офисе ООН и в других международных организациях (Женева, Швейцария).

В 2002—2008 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Швейцарии. В 2008—2011 гг. — Постоянный представитель Республики Армения в Совете Европы (Страсбург, Франция). С сентября 2011 г. по 2014г. - заместитель министра иностранных дел Армении. С 2014г. - постоянный представитель Армении в ООН.

Владеет русским, английским, французским языками. Коллеги и друзья характеризуют Мнацаканяна как исключительно интеллигентного и сдержанного человека.