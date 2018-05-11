Пятница, 11 Мая 2018 21:28

АрмИнфо. В Ереване стартовали Дни Европы, которые продлятся до 2 июня включительно. Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский в Ереване давая старт мероприятиям, выразил убеждение, что Дни Европы – дни всеобщих возможностей.

«Мы считаем Армению частью более широкой Европы и проведение празднеств здесь еще раз свидетельствует об этом. Мероприятия пройдут по всей Армении. В этом году мы впервые посетим город Раздан, уже по сложившейся традиции широкий круг мероприятий пройдет в Ванадзоре, Гюмри и других города Армении. Кульминация празднеств Дней Европы, естественно, будет в Ереване 2 июня», - сказал посол.

По его словам, цель мероприятий повысить информированность жителей Армении о Европе и ее ценностях, чтобы жители страны связывали своё будущее и с европейскими ценностями, такими как права человека, демократия, верховенство закона, борьба с коррупцией, более равные возможности, особенно для бизнеса.

Свитальский подчеркнул, что весь план мероприятий будет каждый день детально представляться со стороны представительства ЕС и призвал принять в них активное участие.

Дни Европы открылись в Ереване с выставки моды, которая была организована при содействии ЕС в сотрудничестве с клубом моды и дизайна. Дни Европы в этом году пройдут в 6 городах Армении и завершатся в Ереване. Завтра в Иджеване пройдут первые празднества под открытым небом, 13 мая мероприятия пройдут в городе Раздан, 19 - в Ванадзоре, 20 - в Гюмри, 26 мая в Капане, 27- Ехегнадзоре, и 2 июня в Ереване.

Участник мероприятия получат возможность ближе познакомиться с Европой, а также узнать о программах, финансируемых со стороны ЕС в Армении, ознакомиться с проектами и узнать о достижениях, попробовать еду из разных стран Европы.