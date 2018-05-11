Пятница, 11 Мая 2018 21:26

АрмИнфо. Гарегин Чугасзян, обвиненный за организацию массовых беспорядков в связи с делом «Сасна Црер», освобожден сегодня из зала суда.

Считающийся у оппозиционной общественности человеком, осужденным исключительно за свои политические взгляды и неудобным бывшему руководству страны, Чугасзян освобожден под поручительство депутатов от блока «Елк» Арарата Мирзояна - назначенного сегодня вице-премьером и Лены Назарян. Об этом корреспонденту АрмИнфо рассказал по телефону адвокат Чугасзяна Тигран Егорян.

Информация об освобождении Чугасзяна есть и на личной страничке в Facebook сына Жирайра Сефиляна Пето Сефиляна.