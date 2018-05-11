Пятница, 11 Мая 2018 21:03

АрмИнфо. Первого июня стартует частичная реализация соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Об этом 11 мая в Ереване на полях открытия Дней Европы в Армении заявил глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский.

На уточнение АрмИнфо, о каких положениях соглашения идет речь, посол сказал, что станет возможно реализация практически 80% положений соглашения. Дипломат напомнил, что заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян детально представил на слушаниях в Национальном Собрании направления и положения, по которым станет возможно сотрудничество в рамках временного соглашения. <Хотел бы констатировать, что в армянском парламенте прошли достаточно широкие дебаты вокруг соглашения. Я был впечатлен знаниями депутатов, и тому вниманию, которое они уделили этому вопросу. Дебаты были высокого уровня, и тот факт, что соглашение было ратифицировано единогласно, лишь свидетельствует о глубоком знании положений данного соглашения и приверженности его реализации>, - сказал посол.

Вместе с тем он подчеркнул, что 1 июня планируется важное мероприятие - планируется совет партнёрства, на котором будет очерчена дорожная карта взаимодействия. Он напомнил, что с прежним правительством были достигнуты договорённости о формате взаимодействия и выразил уверенность, что новый исполнительный орган продолжит реализацию проектов. При этом посол заявил о готовности ЕС обсудить с новым правительством вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договорённостей. Свитальский также считает, что основным девизом сотрудничества должно стать недопущение потери времени.

В тоже время посол подчеркнул, что Евросоюз постарается сохранить уже существующую рабочую повестку взаимодействия, вокруг которой ранее были достигнуты договоренности. <Убеждены, что диалог на рабочем уровне будет чрезвычайно важным и полезным с точки зрения решения задач нашей повестки. Мы также готовы выслушать предложения нового правительства Армении, а также просьбы, связанные с реализацией нового рамочного соглашения, а также уточнения связанные с его реализацией. Мы также понимаем, что приоритетной задачей нового правительства станет проведение честных, свободных и открытых выборов. Если со стороны нового правительства Армении будут направлены какое-то просьбы ЕС или другим международным организациям-донорам по вопросу содействия проведению подобных выборов, то мы готовы конструктивно изучить его. И очевидно, что мы ожидаем от нового правительства с этой точки зрения инициативности>,

- сказал глава миссии ЕС в Армении.

Он также выразил убеждение, что достигнутые ранее договорённости с армянской стороной будут приоритетными в отношениях с новым правительством, как минимум в течение предстоящего месяца.

В тоже время Свитальский подчеркнул, что в Евросоюзе пока ожидают представления программы деятельности нового правительства Армении. По его словам, ЕС готов вести диалог с армянской стороной после того, как программа будет представлена, что позволит уточнить позиции по дальнейшему взаимодействию. <Мы прагматично настроены. Убеждены, что новое правительство будет еще более прагматичным по этому вопросу и следовательно, мы найдем общий язык>, - сказал посол.

Свитальский также проинформировал, что на следующей неделе Армению посетить делегация из Брюсселя по части защиты прав человека. <На повестке встречи будут вопросы связанные с правами человека, отдельное внимание будет уделено сфере юстиции. В формате подкомитетов пройдут обсуждения, связанные с этой сферой. Но, в целом, учитывая сложившуюся ситуацию, было бы целесообразно обеим сторонам обсудить, в каких именно направлениях продолжится наше сотрудничество>, - заключил Свиталський.