Пятница, 11 Мая 2018 20:28

АрмИнфо. Внутриполитическая ситуация в Армении - это исключительное ее внутреннее дело. Об этом 11 мая в Ереване на полях открытия Дней Европы в Армении заявил глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский. <Армянский народ доказал, что способен самостоятельно преодолеть политический кризис. Исходя из вышесказанного, Евросоюз старается воздержать от каких-либо комментариев по этому вопросу>, - сказал посол.

Европейский дипломат также напомнил, что Евросоюз и страны члены ЕС неоднократно в эти дни выступали с заявлениями по ситуации в Армении, основной посыл которых был один - это призыв к диалогу. <Мы рады, что Армении удалось преодолеть этот кризис в рамках Конституции. И мы готовы продолжить наше взаимодействие по реализации новой повестки нашего сотрудничества, в рамках подписанного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС>, - сказал Свитальский. И в этом контексте он напомнил, что Национальное Собрание Армении единогласно ратифицировало данное соглашение, что свидетельствует о приверженности республики продолжить взаимодействие в том же русле.

Вместе с тем он констатировал, что в ЕС внимательно изучают все заявления, озвученные новоизбранным премьер- министром Николом Пашиняном и уверены, что отношения продолжат развиваться в духе партнерства. <Мы оптимистично настроены по вопросы реализации рамочного соглашения. Убеждены, что новый премьер и правительство разделяют эту точку зрения. Глубоко убеждены, что темп нашего взаимодействия сохранится, поскольку это исходит из интересов и Армении, и армянского народа. Мы должны прагматично двигаться вперед по этому вопросу>, - сказал посол.

На уточнение, проводил ли он уже встречу с Пашиняном, Свитальский ответил, что нет. Однако, по его словам, Пашинян провел телефонную беседу с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая прошла в позитивной атмосфере, в рамках которой были обсуждены конкретные задачи взаимодействия.