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 Пятница, 11 Мая 2018 20:26
Татевик Шагунян

Премьер назначил глав соцобеспечения и юстиции

Премьер назначил глав соцобеспечения и юстиции

АрмИнфо. Недавно завершились консультации премьер- министра Никола Пашиняна с фракцией блока <Елк>.

По информации АрмИнфо, было принято назначить на должность министра труда и по социальным вопросам депутата блока от партии <Просвещенная Армения> Мане Тандилян, а министром юстиции депутата от партии <Республика> Артака Зейналяна.

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