Пятница, 11 Мая 2018 20:22

АрмИнфо. / Turan. B начале мая Центральное разведывательное управление США впервые рассекретило некоторые подробности рабочей биографии главной претендентки на должность нового главы ведомства - Джины Хаспел. Она может стать не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором ЦРУ, который хорошо знает русский язык.

Как пишет ИА Turan, в биографической справке, опубликованной ведомством, сообщается, что Хаспел, начавшая свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 1990-е работала в европейском и евразийском подразделениях ведомства, курируя, в частности, российское направление. По информации BBC, у нее была "15-летняя тайная командировка в России". Бывшие коллеги говорят, что в нескольких командировках она руководила операциями против российских агентов", - пишет The Washington Post.

По данным BBC, она несколько лет работала и в Азербайджане. Так, по данным CBS News, в Баку Хаспел в конце 1990-х руководила местной резидентурой ЦРУ и была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году. Одновременно с этим она была главой американской резидентуры в Анкаре, хорошо изучив при этом турецкий язык.

Один из бывших работников посольства США в Азербайджане подтвердил факт работы Хаспел в Баку, не назвав однако, какую именно должность она занимала. По неподтвержденным данным, она числилась в структуре USAID.