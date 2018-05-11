Пятница, 11 Мая 2018 19:47

АрмИнфо. Компания <Ростелеком-Армения> и Национальное бюро экспертиз Национальной академии наук (НАН) Армении подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является повышение уровня точности и объективности экспертиз с применением технологических и программных инновационных решений.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках меморандума стороны планируют сотрудничать с целью проведения экспертиз в Нацбюро НАН Армении, внедрив компьютерную программу PC Crash и с применением деселерометра VZM 300. <Это позволит проводить в Армении независимую экспертизу посредством применения современных и широко используемых во всем мире решений. Ни в одной экспертной госорганизации в Армении не внедрены и не реализуются исследования с применением подобной программы и устройства>, - отмечено в сообщении.

<Применение новейших технологий в самых разных сферах уже доказало свою эффективность в вопросе повышения объективности и точности. В развитых странах реализуются многочисленные программы, которые способствуют повышению качества работы следователей и специалистов, содействуют предоставлению первоклассных услуг населению. Мы рады быть частью этого проекта и внести свой вклад в процесс его реализации, который имеет большое значение для армянского общества. Сотрудничество <Ростелеком Армения> и <Национального бюро экспертиз> преследует сегодня единственную цель - способствовать получению реальной и объективной картины дорожно-транспортных происшествий, что является гарантией не только водителей, но и безопасности и доверия каждого члена общества>,- заявил гендиректор <Ростелеком Армения> Айк Фарамазян.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.