Пятница, 11 Мая 2018 19:15

АрмИнфо. По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна и указом президента РА Армена Саркисяна назначены вице-премьеры и ряд министров нового кабмина.

Так, первым вице-премьером стал депутат от блока «Елк» Арарат Мирзоян, вице-премьером - пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян. Министром обороны, как и анонсировалось, назначен уже экс-министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян. Министерство образования и науки возглавит член ГД Араик Арутюнян, Министерство территориального управления Армен Папикян, а Министерство Диаспоры - Мхитар Айрапетян.

Ранее были назначены главы Полиции и Службы национальной безопасности Валерий Осипян (экс замначальника столичной Полиции) и Артур Ванецян ( экс-глава Ереванского управления СНБ). Главой аппарата правительства назначен член ГД Эдуард Агаджанян.